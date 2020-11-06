Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.
Інцидент стався на платформі станції метро “Славутич”.
Встановлено, що 42-річний киянин зайшов на платформу без захисної маски на обличчі, в зв’язку з чим співробітник поліції зробив йому зауваження.
У відповідь чоловік дістав газовий балончик і бризнув їм в обличчя правоохоронцю. Крім того, він “розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі”.
“Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати”, – зазначається в повідомленні.
Унаслідок інциденту поліцейський отримав тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку рогівки очей I-II ступеня.
Як уточнили в пресслужбі поліції Києва, інцидент стався вчора о 21:30.
Зловмисником виявився киянин 1978 року народження. Зараз він затриманий, з ним проводяться слідчі дії.
За даним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Фігуранту вже повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.
Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
- Верховна Рада сьогодні на засіданні посилила відповідальність за відсутність масок в період карантину в громадських місцях. Так, перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170-255 грн.