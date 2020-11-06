У Києві на станції метро "Славутич" затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність захисної маски на обличчі.

Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.

Інцидент стався на платформі станції метро “Славутич”.

Встановлено, що 42-річний киянин зайшов на платформу без захисної маски на обличчі, в зв’язку з чим співробітник поліції зробив йому зауваження.

У відповідь чоловік дістав газовий балончик і бризнув їм в обличчя правоохоронцю. Крім того, він “розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі”.

“Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати”, – зазначається в повідомленні.

Унаслідок інциденту поліцейський отримав тілесні ушкодження у вигляді хімічного опіку рогівки очей I-II ступеня.

Як уточнили в пресслужбі поліції Києва, інцидент стався вчора о 21:30.

Зловмисником виявився киянин 1978 року народження. Зараз він затриманий, з ним проводяться слідчі дії.

За даним фактом відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту вже повідомлено про підозру. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.