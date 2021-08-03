Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
“Офіційно. Дніпро – складне місто. Тут треба не соромитися брати на себе політичну відповідальність, вести за собою і показувати особистий приклад. Коротше, тепер всі мої підлеглі зобов’язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР. Або звільняються”, – йдеться в повідомленні.
Він також зазначив, що всім провакцинованими жителям Дніпра буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро.
“Ну і […] будемо ходити в кіно безкоштовно”, – додав він.
Зазначимо, що у документі, опублікованому Філатовим, йдеться про видачу проїзних квитків людям, які щепилися двома дозами.
- У штаті Вашингтон громадяни, які вакцинуються проти коронавірусу, можуть отримати на вибір: марихуану, пиво, вино чи алкогольний коктейль.