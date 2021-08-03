У Дніпрі щепленим проти коронавірусу містянам нададуть безкоштовний проїзд в електротранспорті і метро, а також безкоштовні походи в кіно.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“Офіційно. Дніпро – складне місто. Тут треба не соромитися брати на себе політичну відповідальність, вести за собою і показувати особистий приклад. Коротше, тепер всі мої підлеглі зобов’язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР. Або звільняються”, – йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що всім провакцинованими жителям Дніпра буде надано безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро.

“Ну і […] будемо ходити в кіно безкоштовно”, – додав він.

Зазначимо, що у документі, опублікованому Філатовим, йдеться про видачу проїзних квитків людям, які щепилися двома дозами.