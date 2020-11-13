У Дніпрі у вересні влаштували конкурс дитячого малюнка під назвою "Мій улюблений олігарх". І ось тепер оголошені його переможці.

Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці конкурсу.

Конкурс організував художник Максим Ходак у дніпровській галереї “Артсвіт” у рамках створення персонального проєкту.

Брати участь могли діти від 6 до 14 років. Потрібно було “створити портрет свого улюбленого олігарха формату А4 в будь-якій техніці” і “підписати його з титульної сторони”.

Конкурс проходив з 25 вересня по 25 жовтня в два етапи. Спочатку кожна робота проходила “онлайн-відбір на відповідність всім технічним вимогам”. Роботи, які пройшли у другий етап, пообіцяли показати “на виставці в галереї”.

Серед робіт, які потрапили на виставку, і вибрали переможців.

“Метою конкурсу є показати вдячність олігархам. Багато років ми завдячуємо їм розвитком нашої економіки, підняттям іміджу України та збереженням природних багатств! А, як відомо, дитячі очі бачать цей світ більш відкрито, їхні погляди сповнені любові та щирості, тому цікаво поглянути на малюнки дітей, які зображатимуть улюбленого олігарха, якого вони оберуть самостійно”, – зазначається на сторінці конкурсу в Facebook.

Судячи з малюнків, деякі діти зобразили в якості “улюбленого олігарха” маму або вчительку. Але були також і портрети Ігоря Коломойського, Юлії Тимошенко, Ріната Ахметова, Віктора Пінчука та інших.

Малюнки переможців:

Малюнки учасників: