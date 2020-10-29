Британець Філ малює портрети домашніх улюбленців під псевдонімом Геркулес Ван Вольфвінкл. Свої малюнки чоловік називає “сміттям”, але люди зі всіх куточків світу несподівано зацікавилися його творчістю.

Художник створив у Facebook сторінку, де почав жартома пропонувати купити його малюнки за 299 фунтів стерлінгів (майже 390 доларів).

Філ створив декілька фейкових сторінок та залишив під своїми малюнками відгуки. Однак ці коментарі раптово отримали велику кількість справжніх лайків.

“Мені здається, людям просто здавалося, що мої малюнки смішні, в той час, коли немає великої кількості посмішок”, – сказав художник в коментарі виданню BBC News.

Чоловік зазначив, що його малюнки – “сміття”. Він не міг брати за це гроші, тому на своїй сторінці вирішив дарувати портрети тварин за добровільну пожертву.

За п’ять тижнів він зібрав близько 8 тисяч фунтів (понад 10 тисяч доларів). Ці гроші художник віддав бездомним.

“Бездомність – це така важлива проблема, це основне право людей мати дах над головою і їжу в животі”, – пояснив він.

Творчість художника стала настільки популярною, що зараз він малює понад 150 портретів щотижня. Один із замовників навіть зробив тату за ескізом Філа.

Зараз він оцінює свою роботу як розвагу. Однак, коли це стане стресом, йому доведеться зупинитися.