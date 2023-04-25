Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Автомобіль для військових на передовій було передано у листопаді 2022 року. Він був частиною гуманітарної допомоги від українського благодійного фонду.

Фото: Державне бюро розслідувань

Натомість військовий, отримавши автівку, став використовувати її для власних потреб. Підозрюваний кілька місяців особисто роз’їжджав на авто. Відтак він виставив техніку на одному з інтернет-майданчиків на продаж.

Військового затримано 20 квітня під час отримання грошей від покупця.

Фото: Державне бюро розслідувань

Фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у сумі 805 тисяч гривень.

Фото: Державне бюро розслідувань