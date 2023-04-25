У Донецькій області викрито військовослужбовця ЗСУ, який намагався продати автомобіль, отриманий від волонтерів. Він намагався реалізувати майно за 5 тисяч доларів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Автомобіль для військових на передовій було передано у листопаді 2022 року. Він був частиною гуманітарної допомоги від українського благодійного фонду.

Натомість військовий, отримавши автівку, став використовувати її для власних потреб. Підозрюваний кілька місяців особисто роз’їжджав на авто. Відтак він виставив техніку на одному з інтернет-майданчиків на продаж.

Військового затримано 20 квітня під час отримання грошей від покупця.

Фігуранту повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у сумі 805 тисяч гривень.