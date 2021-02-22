Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттанасіо був убитий у місті Гома.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міністерство закордонних справ Італії.

Лука Аттанасіо загинув разом з італійським солдатом після нападу на їхнє авто, коли вони їхали в колоні ООН.

“З глибоким жалем міністерство закордонних справ Італії підтверджує смерть у Гомі посла Італії в Демократичній Республіці Конго Луки Аттанасіо і солдата-карабінера”, – йдеться в заяві міністерства.

Причину нападу поки встановити не вдалося.