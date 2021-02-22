Про це повідомляє CNN з посиланням на міністерство закордонних справ Італії.
Лука Аттанасіо загинув разом з італійським солдатом після нападу на їхнє авто, коли вони їхали в колоні ООН.
“З глибоким жалем міністерство закордонних справ Італії підтверджує смерть у Гомі посла Італії в Демократичній Республіці Конго Луки Аттанасіо і солдата-карабінера”, – йдеться в заяві міністерства.
Причину нападу поки встановити не вдалося.
- Щонайменше 70 мирних жителів були вбиті в результаті одночасного нападу бойовиків-ісламістів на два села в Нігері, недалеко від прикордонної зони з Малі.