Щонайменше 70 мирних жителів були вбиті в результаті одночасного нападу бойовиків-ісламістів на два села в Нігері, недалеко від прикордонної зони з Малі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в службах безпеки.

За інформацією одного з джерел, близько 49 жителів села були вбиті і 17 людей поранено в селі Чомбангу.

Друге джерело, високопоставлений чиновник міністерства внутрішніх справ Нігеру, повідомив, що близько 30 інших села були вбиті в селі Зарумдарей.

Уряд Нігера поки не коментує подію.

Варто зазначити, що бойовики напали на день оголошення попередніх підсумків першого туру президентських виборів, який пройшов в кінці грудня. На них лідирує Мохамед Базум, який раніше очолював міністерства закордонних і внутрішніх справ.

Західноафриканська країна раніше піддавалася нападам бойовиків ісламізму, пов’язаних з Аль-Каїдою і Ісламським державою. У минулому році в результаті нападів на західному кордоні з Малі і Буркіна-Фасо і у південно-східного кордону з Нігерією загинули сотні людей.