Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в службах безпеки.
За інформацією одного з джерел, близько 49 жителів села були вбиті і 17 людей поранено в селі Чомбангу.
Друге джерело, високопоставлений чиновник міністерства внутрішніх справ Нігеру, повідомив, що близько 30 інших села були вбиті в селі Зарумдарей.
Уряд Нігера поки не коментує подію.
Варто зазначити, що бойовики напали на день оголошення попередніх підсумків першого туру президентських виборів, який пройшов в кінці грудня. На них лідирує Мохамед Базум, який раніше очолював міністерства закордонних і внутрішніх справ.
Західноафриканська країна раніше піддавалася нападам бойовиків ісламізму, пов’язаних з Аль-Каїдою і Ісламським державою. У минулому році в результаті нападів на західному кордоні з Малі і Буркіна-Фасо і у південно-східного кордону з Нігерією загинули сотні людей.
- Раніше повідомлялося, що 29 жовтня у французькій Ніцці ісламіст напав на людей біля базиліки Нотр-Даму. В результаті нападу троє людей загинуло. Серед жертв двоє жінок та чоловік.