У Державній службі з надзвичайних ситуація через погіршення погоди закликали припинити міжміські перевезення.

Про це повідомив очільник відомства Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що завтра і післязавтра, 5-6 лютого, очікується суттєве ускладнення погодних умов на території всієї країни.

Значні дощі із переходом у мокрий сніг, хуртовини, ожеледиця на дорогах та пориви вітру з високою вірогідністю спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства в центральних, східних, південних областях, в Кіровоградській, Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей, а також в місті Києві.

“У зв’язку із оголошенням штормового попередження, закликаю водіїв та керівників автотранспортних підприємств утриматися від поїздок за межі міст до моменту послаблення та припинення опадів і явищ у період з 7 по 9 лютого. Слідкуйте за попередженнями та інформацією про обмеження руху!” – наголосив Чечоткін.