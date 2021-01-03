Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Завтра в більшості регіонів, крім областей на півночі, очікується туман. Позначений перший рівень небезпеки, жовтий.
“За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 3 січня у північних, центральних та південних областях утримається туман, видимість 200-500. 4 січня в Україні, крім північних областей, туман, видимість 200-500 м”, – йдеться у повідомленні.
Рятувальники застерегли, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
- У січні середня місячна температура повітря складатиме від 0°C до -4 °C, у південній частині місцями +1-3º тепла, що на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.