Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила, що у понеділок, 4 січня, в Україні очікуються сильні тумани.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Завтра в більшості регіонів, крім областей на півночі, очікується туман. Позначений перший рівень небезпеки, жовтий.

“За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 3 січня у північних, центральних та південних областях утримається туман, видимість 200-500. 4 січня в Україні, крім північних областей, туман, видимість 200-500 м”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники застерегли, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.