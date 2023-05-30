У ДТЕК повідомили про відключення електроенергії у різних регіонах України

російсько-українська війна
14:59 Через страйк сценаристів Раяну Рейнольдсу у «Дедпул 3» заборонено імпровізувати
14:54 У Ризі демонтували пам’ятник Пушкіну
14:43 Потоки російської нафти залишаються високими через три місяці після обіцяного скорочення видобутку
14:30 У Києві чоловік вистрибнув з 10 поверху, проте заплутався у дротах й вижив
14:14 У Повітряних силах заявили, що не коментуватимуть атаку дронів у Москві
14:10 Кличко прокоментував атаку БпЛА на Москву однією зі своїх відомих фраз
13:59 Україна отримала від Великої Британії мобільний шпиталь для військових ЗСУ
13:30 Ухвалено законопроєкти, які звільняють від сплати мита та ПДВ на складові для дронів
13:26 Японські вчені генетично модифікували курей, щоб несли яйця, які не викликають алергії
13:17 На Дніпропетровщині затримано заступницю міського голови, яка вимагала хабара за оренду приміщення під волонтерський пункт
12:59 «Нова реальність, яку ми повинні визнати»: у партії Путіна прокоментували атаку БпЛА на Москву
12:51 У Донецькій області затримали агента російського ГРУ, який шпигував за українськими військами
12:26 До України повернули тіла ще 79 полеглих військових
12:08 До Києва прибув американський актор Міша Коллінз
12:04 Петиція з закликом підписати закон про заборону імпорту книг з Росії набрала необхідну кількість голосів
11:45 На Хмельниччині невідомі познущались з корови: тягнули прив’язаною до трактора і зґвалтували
11:23 Через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях
11:02 Обстріли Харківщини: за добу в області окупанти поранили 12 осіб
10:41 Китай відхилив ініціативу США про зустріч між керівниками міністерств оборони
10:06 У російському міноборони заявили, що всі БПЛА, які атакували Москву, були знищені
09:38 Витрати Кремля на війну залишаються високими, що створює тиск на бюджет РФ – британська розвідка
09:15 Атаки РФ на Київ не допоможуть стримати майбутній контрнаступ ЗСУ – ISW
08:15 Втрати росіян: ще понад 400 окупантів ліквідували ЗСУ минулої доби
07:52 30 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:31 Короткочасні дощі та до +27 градусів: прогноз погоди на 30 травня
00:52 У Twitter набирає популярності відео військовослужбовця, на якому нібито його командир підірвав автівку частини
00:22 Зеленський провів розмову з Ердоганом: домовились працювати над посиленням безпеки регіону, Європи та світу

29 травня

У ДТЕК повідомили про відключення електроенергії у різних регіонах України

У ДТЕК повідомили про відключення електроенергії по всій Україні. Причина – зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

Вівторок, 30 травня 2023, 14:49
Підтримати

Джерело: ДТЕК

За даними компанії, станом на 13:28 по всій Україні фіксуються відключення електроенергії.

Це відбувається унаслідок спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його, своєю чергою, спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

“Причини зниження частоти з’ясовують фахівці “Укренерго”. Станом на 14:32 “Укренерго” надав дозвіл на відновлення електропостачання,” – повідомили у ДТЕК.

Теги: електроенергія, вимкнення світла, ДТЕК, електропостачаня, знестремлення

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook