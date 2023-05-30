У ДТЕК повідомили про відключення електроенергії у різних регіонах України

У ДТЕК повідомили про відключення електроенергії по всій Україні. Причина – зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

Джерело: ДТЕК

За даними компанії, станом на 13:28 по всій Україні фіксуються відключення електроенергії.

Це відбувається унаслідок спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його, своєю чергою, спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.

“Причини зниження частоти з’ясовують фахівці “Укренерго”. Станом на 14:32 “Укренерго” надав дозвіл на відновлення електропостачання,” – повідомили у ДТЕК.