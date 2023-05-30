У ДТЕК повідомили про відключення електроенергії у різних регіонах України

Джерело: ДТЕК
За даними компанії, станом на 13:28 по всій Україні фіксуються відключення електроенергії.
Це відбувається унаслідок спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його, своєю чергою, спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України.
“Причини зниження частоти з’ясовують фахівці “Укренерго”. Станом на 14:32 “Укренерго” надав дозвіл на відновлення електропостачання,” – повідомили у ДТЕК.
- Загальний збиток, завданий українській енергосистемі України атаками російських ракет і дронів, оцінюється в мільярди доларів.