Про це інформує американський телеканал CNN.

Відтак, у місті, де вже знаходиться найвищий хмарочос у світі (Бурдж Халіфа) і найбільший торговий центр (Dubai Mall), відкрився ще один рекордний атракціон.

Глибина басейну-рекордсмена складає 60 метрів. Він є частиною нового атракціону Deep Dive Dubai.

До цього найглибшим у світі вважався басейн у Польщі (його глибина складає 45 метрів).

Басейн Deep Dive Dubai наповнений 14 мільйонами літрів прісної води. Це обʼєм шести басейнів олімпійського розміру.

Варто зазначити, що басейн для дайвінгу в Дубаї мінімум у чотири рази більший, ніж будь-який інший у світі. 27 червня Книга рекордів Гіннеса присвоїла йому титул “Найглибший басейн для дайвінгу”.

Температура води в ньому підтримується на рівні +30°С. Це комфортна температура для тонкого гідрокостюма або купальника.

The deepest diving pool in the world, nearly 197 feet deep, has just opened in Dubai. Divers can explore “abandoned” sunken apartments and play board games underwater. https://t.co/DpKFdh0yr6 pic.twitter.com/5jEaUJ6yyR

— CNN International (@cnni) July 10, 2021