У Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) відкрили найглибший у світі басейн для дайвінгу.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Відтак, у місті, де вже знаходиться найвищий хмарочос у світі (Бурдж Халіфа) і найбільший торговий центр (Dubai Mall), відкрився ще один рекордний атракціон.

Глибина басейну-рекордсмена складає 60 метрів. Він є частиною нового атракціону Deep Dive Dubai.

До цього найглибшим у світі вважався басейн у Польщі (його глибина складає 45 метрів).

Басейн Deep Dive Dubai наповнений 14 мільйонами літрів прісної води. Це обʼєм шести басейнів олімпійського розміру.

Варто зазначити, що басейн для дайвінгу в Дубаї мінімум у чотири рази більший, ніж будь-який інший у світі. 27 червня Книга рекордів Гіннеса присвоїла йому титул “Найглибший басейн для дайвінгу”.

Температура води в ньому підтримується на рівні +30°С. Це комфортна температура для тонкого гідрокостюма або купальника.

The deepest diving pool in the world, nearly 197 feet deep, has just opened in Dubai. Divers can explore “abandoned” sunken apartments and play board games underwater. https://t.co/DpKFdh0yr6 pic.twitter.com/5jEaUJ6yyR — CNN International (@cnni) July 10, 2021

Критий басейн розташований у споруді у формі устриці площею 1500 квадратних метрів.

Найбільшою родзинкою Deep Dive Dubai є “підводне місто”. Дайвери можуть досліджувати його “занедбані” квартири та зіграти там в ігри. Сучасні системи освітлення та звуку всередині басейну створюють різну атмосферу.

Басейн також слугує підводною кіностудією — найбільшою у своєму роді в регіоні. Поруч на обʼєкті є редакційна кімната для ЗМІ.

Deep Dive Dubai пропонує курси як для початківців, так і для сертифікованих дайверів. Крім того, вони можуть самостійно досліджувати басейн і “підводне місто” після екскурсії з одним із гідів.

По всьому басейну встановлено близько 56 камер, щоб забезпечити безпеку дайверів.

Тут також є найсучасніша в регіоні барокамера на 12 осіб (на випадок надзвичайної ситуації).

У дайвінг-комплексі є ресторан із великими вікнами та телевізійними екранами. Сімʼї та друзі, які не займаються дайвінгом, можуть спостерігати там за всім, що відбувається в басейні.

Наразі об’єкт доступний для відвідувачів тільки на запрошення, проте відкриється для широкої публіки наприкінці цього року. Наслідний принц Дубая шейх Хамдан бін Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, який захоплюється дайвінгом, був одним із перших відвідувачів басейну.

Побував там і відомий голлівудський актор Вілл Сміт, котрий поділився відповідним відео в Instagram.