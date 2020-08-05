У Київській обласній державній адміністрації двоє співробітників захворіли на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба КОДА.

Так, Київський обласний лабораторний центр підтвердив вчора вдень наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА. Було оперативно виявлено коло контактних осіб. Ввечорі їм зробили ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявили.

Наразі пацієнти перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий – у лікарні. Стан обох – стабільний.

“Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм. Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем”, – зазначив голова КОДА Василь Володін.