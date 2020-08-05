В Україні станом на 5 серпня зафіксовано 75 490 випадків COVID-19, за добу - 1271.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 156, Києві – 150, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127.

Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Кіровоградській області.

За минулу добу в країні зафіксували 24 летальних випадки. Водночас, одужали 914 пацієнтів.

Загалом в Україні зафіксували 75 490 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 41 527 осіб вже подолали хворобу, а 1788 людей померли від ускладнень.