Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявлено у Львівській області – 156, Києві – 150, Харківській області – 146, Івано-Франківській області – 127.
Нових випадків коронавірусної інфекції не зафіксовано лише у Кіровоградській області.
За минулу добу в країні зафіксували 24 летальних випадки. Водночас, одужали 914 пацієнтів.
Загалом в Україні зафіксували 75 490 випадків інфікування коронавірусом. Наразі 41 527 осіб вже подолали хворобу, а 1788 людей померли від ускладнень.
- В Україні потенційно могли інфікуватися коронавірусом COVID-19 132 тисячі людей.
- У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, хто може пройти тест на коронавірус безкоштовно.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.