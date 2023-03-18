У двох українських регіонах очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 18 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні фактично у всій Україні – мінлива хмарність та без опадів. Невеликий дощ випаде лише на Одещині та у Криму.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10 градусів. На півдні повітря прогріється до +12. Водночас у Карпатах вдень від +2 до +7 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +6…+8 градусів.
- За даними синоптиків, у березні в Україні середня місячна температура передбачається 2-7° тепла, що на 2° вище за норму.