російсько-українська війна
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17 березня

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У двох українських регіонах очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 18 березня

За даними синоптиків у суботу, 18 березня, у більшості областей без опадів. Дощі очікуються лише у двох регіонах.

Субота, 18 березня 2023, 07:34
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні фактично у всій Україні – мінлива хмарність та без опадів. Невеликий дощ випаде лише на Одещині та у Криму.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +5 до +10 градусів. На півдні повітря прогріється до +12. Водночас у Карпатах вдень від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці +6…+8 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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