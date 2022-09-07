Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Гайдай наголосив, що попри заяви окупаційної влади про те, що начебто у Сєверодонецьк повертаються люди – у середньому в окупованому місті залишається така ж кількість людей, що й у червні.
“Якщо і повернулися, то одиниці. Скоріше – виїхали”, – додав він.
Очільник Луганщини зауважив, що 840 учнями, які залишаються у Сєвєродонецьку, раніше не заповнили б і дві школи, а зараз росіяни намагаються заповнити такою кількість учнів цілих 5 навчальних закладів.
“І нехай на усі заклади не вистачить вчителів, яких влаштувалося на роботу усього 89 осіб, головне – кількість шкіл”, – зауважив Гайдай.
Та попри старання окупантів, 1 вересня у місті вдалось відкрити лише одну школу, де вперше за парти сіли “10 маленьких боровшан”.
“Якимось чином «реєстрацію пройшли» ще чотири навчальних заклади. Але освітній процес там організували не в офлайн режимі, і навіть не в онлайн”, – додав він.
Гайдай уточнив, що навчальний процес в окупованому Сєвєродонецьку розпочався у “дивній заочній формі”.
Діти приходять на подвір’я школи, їм дають завдання для самостійного вивчення і відправляють вчитись додому, де немає ні електроенергії, ні інтернету.
“Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику – незрозуміло”, – резюмував голова Луганської ОВА.
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