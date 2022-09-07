Після окупації у Сєвєродонецьку залишилось 840 учнів, що дорівнює 8% від загальної кількості учнів на початок 2022 року. З початком навчального року окупанти намагались розпочати навчальний процес у Сєвєродонецьку, та навіть відкрили 5 шкіл, у яких так і не відбуваються уроки.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай наголосив, що попри заяви окупаційної влади про те, що начебто у Сєверодонецьк повертаються люди – у середньому в окупованому місті залишається така ж кількість людей, що й у червні.

“Якщо і повернулися, то одиниці. Скоріше – виїхали”, – додав він.

Очільник Луганщини зауважив, що 840 учнями, які залишаються у Сєвєродонецьку, раніше не заповнили б і дві школи, а зараз росіяни намагаються заповнити такою кількість учнів цілих 5 навчальних закладів.

“І нехай на усі заклади не вистачить вчителів, яких влаштувалося на роботу усього 89 осіб, головне – кількість шкіл”, – зауважив Гайдай.

Та попри старання окупантів, 1 вересня у місті вдалось відкрити лише одну школу, де вперше за парти сіли “10 маленьких боровшан”.

“Якимось чином «реєстрацію пройшли» ще чотири навчальних заклади. Але освітній процес там організували не в офлайн режимі, і навіть не в онлайн”, – додав він.

Гайдай уточнив, що навчальний процес в окупованому Сєвєродонецьку розпочався у “дивній заочній формі”.

Діти приходять на подвір’я школи, їм дають завдання для самостійного вивчення і відправляють вчитись додому, де немає ні електроенергії, ні інтернету.

“Як готуватися у темряві? Як самостійно вивчати закони фізики, логарифми або граматику – незрозуміло”, – резюмував голова Луганської ОВА.