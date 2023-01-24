Сьогодні, 24 січня, у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму з 4 години ранку в будинках кримських татар проходять обшуки.

Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Кримська солідарність” у Facebook.

Зазначається, що з 4 години ранку тривають нові обшуки в домівках кримських татар. Жителі Джанкойського району повідомляють про дії спецслужб за кількома адресами.

У ГО припустили, що обшуки, ймовірно, стосуються Екрема Кроша, брата політв’язня Енвера Кроша.

Крім того, “Кримська солідарність”, посилаючись на родичів заявляє, що о “3:57 зателефонувала дружина Екрема і сказала, що хтось стукає у ворота з вимогою відкрити”, після цього зв’язок був втрачений.

Водночас обшуки відбуваються в будинку Османа Абдуразакова — брата політв’язня Едема Бекірова з Джанкойської групи, а також у будинках ще кількох кримських татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекірьяєва, Халіла Мамбетова.