Про це повідомляє пресслужба громадської організації “Кримська солідарність” у Facebook.
Зазначається, що з 4 години ранку тривають нові обшуки в домівках кримських татар. Жителі Джанкойського району повідомляють про дії спецслужб за кількома адресами.
У ГО припустили, що обшуки, ймовірно, стосуються Екрема Кроша, брата політв’язня Енвера Кроша.
Крім того, “Кримська солідарність”, посилаючись на родичів заявляє, що о “3:57 зателефонувала дружина Екрема і сказала, що хтось стукає у ворота з вимогою відкрити”, після цього зв’язок був втрачений.
Водночас обшуки відбуваються в будинку Османа Абдуразакова — брата політв’язня Едема Бекірова з Джанкойської групи, а також у будинках ще кількох кримських татар: Айдера Асанова, Рефата Сейдаметова, Лемана Зекірьяєва, Халіла Мамбетова.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.