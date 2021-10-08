У соціальній мережі Facebook повідомили про наміри боротися з продажем територій тропічних лісів Амазонії, де мешкає корінне населення.

Про це повідомляє видання BBC.

Це стосуватиметься заповідних зон, а не лісових ділянок, які знаходяться у власності держави. Також це стосується тільки територій Амазонки, а не всіх тропічних лісів та місць, де живуть тварини у всьому світі.

Нещодавнє дослідження організації “Think think Ipam” (Instituto de Pesquisa Ambental da Amazonia) засвідчило, що третина вирубки знаходиться у державних лісах. У Facebook тепер розкриватимуть інформацію про те, як та хто планує розмістити рекламу про продаж ділянок лісу у соціальній мережі. Всі нові рекламні оголошення блокуватимуть.

У лютому компанія BBC зняла документальний фільм про те, що через соціальну мережу намагалися продавати ділянки розміром, як тисячі футбольних полів. Журналісти зустрілися із чотирма продавцями землі на умовах анонімності.

У відповідь на розслідування Верховний федеральний суд Бразилії ухвалив рішення щодо власного слідства. Цю ініціативу підтримали в Facebook. Аби знайти тих, хто розміщує рекламу, вони використовують базу даних, якою послуговується Центр моніторингу охорони природи Unep World.