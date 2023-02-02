У Facebook кількість щоденних користувачів досягла двох мільярдів. Аналогічну кількість щоденних користувачів досягли в іншому проєкті Meta — WhatsApp.

Про це повідомило Engadget.

Близько 16 мільйонів користувачів зʼявилося за четвертий квартал 2022 року.

До компанії продовжують долучатися користувачі, які є найбільшим джерелом рекламних доходів, попри скорочення бізнесу Meta. Нещодавно компанія скоротила понад 11 000 робочих місць.

За останній рік доходи Meta знизилися на 4%, проте доходи все одно перевершили прогнози — $32,2 млрд доларів.

Гендиректор Meta Марк Цукерберг припустив, що компанія продовжить скорочення бізнесу. У такий спосіб вони хочуть досягти підвищення ефективності.

“Одна з моїх цілей для Meta — розвивати дослідження, щоб стати лідером у генеративному штучному інтелекті”, – зазначив Цукерберг.