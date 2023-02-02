Про це повідомило Engadget.
Близько 16 мільйонів користувачів зʼявилося за четвертий квартал 2022 року.
До компанії продовжують долучатися користувачі, які є найбільшим джерелом рекламних доходів, попри скорочення бізнесу Meta. Нещодавно компанія скоротила понад 11 000 робочих місць.
За останній рік доходи Meta знизилися на 4%, проте доходи все одно перевершили прогнози — $32,2 млрд доларів.
Гендиректор Meta Марк Цукерберг припустив, що компанія продовжить скорочення бізнесу. У такий спосіб вони хочуть досягти підвищення ефективності.
“Одна з моїх цілей для Meta — розвивати дослідження, щоб стати лідером у генеративному штучному інтелекті”, – зазначив Цукерберг.
- Американська корпорація соціальних мереж Meta має 60 днів, аби переглянути свої правила на заборону поширення світлин оголених грудей у Facebook та Instagram.