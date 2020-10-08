У мера Дніпра Бориса Філатова під час планової зустрічі з жителями Чечелівського району міста кинули нашатирний спирт. Правоохоронці оперативно затримали 4 нападників.

Про це сам Філатов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міський голова Дніпра пов’язав інцидент з відомим українським олігархом Ігорем Коломойським. За його словами, саме тому на зустріч з виборцями приїхали журналісти телеканалу 1+1, власником якого є бізнесмен.

Філатов звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою втрутитися у ситуацію.

“Якщо Ви Гарант Конституції, справжній, а не картонний, то ви зобов’язані припинити беззаконня” – заявив Філатов.

Фото: Борис Філатов

Мер Дніпра впевнений, що у нападників було декілька політичних інтересів, серед яких зрив виборчої кампанії в Дніпрі та області, дискредитування політичного процесу, залякування опонентів і перетворювання життя величезної європейської країни на фарс.