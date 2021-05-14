Про це повідомляє ABC Action News.
Вони разом гуляли біля озера однієї з середніх шкіл. Раптом з води вискочив алігатор, схопив песика і потягнув у воду.
Однак Майк не розгубився і стрибнув у воду за алігатором.
Let us salute this true Florida man. 🐊🐶 https://t.co/6SrGs4WwiU
— ABC Action News (@abcactionnews) May 13, 2021
Рептилія вкусила Майка кілька разів. Йому накладали шви. Інших травм не було.
Довжина алігатора – від 2 до 3 метрів.
В Комісії з риби та дикої природи у Флориді (FWC) повідомили, що знайдуть та вивезуть алігатора з озера. За їх словами, алігатори так поводяться вкрай рідко, однак людям треба бути обережними.
- Чотиримісячного кінг чарльз спаніеля зробили службовим помічником шерифа Флориди (США) після того, як його врятували від алігатора, який поцупив його під воду.