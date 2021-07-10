У штаті Флорида алігатор довжиною 3,5 метри загриз цуценя, яке бігало за качками на березі озера.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Місцева жителька щовечора гуляла біля озера зі своїми собаками. Один з них напередодні ввечері бігав берегом, намагаючись піймати качку, коли на нього напав алігатор довжиною 3,5 метри.

Жінка поскаржилася в Комісію з охорони риб та дикої природи Флориди, аби звідти відправили спеціаліста, який знайде алігатора, котрий загриз собаку.

Згодом, алігатора дістали з озера.

Пес помер в результаті укусів, отриманих від алігатора.

Спеціалісти попередили, що алігатори нападають лише на тих, хто знаходиться близько до води й не агресивні, якщо їх не провокувати.