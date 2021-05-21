У Франції підлітки, яким виповнилося 18 років, мають можливість завантажити спеціальний застосунок та отримати 300 євро на культурний розвиток. Гроші можна витратити на квиток до музею чи кіно, а також - на покупку книг, онлайн-курсів та підписок.

Про це повідомляє видання ВВС.

Спочатку це був пілотний проєкт в 14 районах країни, а тепер він став загальнонаціональним.

По 300 євро раз на рік можуть отримати 800 тисяч підлітків.

Однак, вони отримають не “живі гроші”, а ваучери, якими можуть оплатити білети в кіно, музей чи театр, покупку книг, художніх матеріалів, танцювальних курсів, інструментів та онлайн-підписок.

Про таку урядову ініціативу президент Франції Емануель Макрон повідомив під час 30-секундного відео, яке транслювали, як рекламний контент, в соціальних мережах TikTok та Instagram.

Витратити отримані 300 євро можна за два роки. В застосунку є перелік, на що можна витратити гроші.