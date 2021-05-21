Про це повідомляє видання ВВС.
Спочатку це був пілотний проєкт в 14 районах країни, а тепер він став загальнонаціональним.
По 300 євро раз на рік можуть отримати 800 тисяч підлітків.
Однак, вони отримають не “живі гроші”, а ваучери, якими можуть оплатити білети в кіно, музей чи театр, покупку книг, художніх матеріалів, танцювальних курсів, інструментів та онлайн-підписок.
Про таку урядову ініціативу президент Франції Емануель Макрон повідомив під час 30-секундного відео, яке транслювали, як рекламний контент, в соціальних мережах TikTok та Instagram.
Витратити отримані 300 євро можна за два роки. В застосунку є перелік, на що можна витратити гроші.
- Поліція Парижа через підвищену концентрацію свинцю тимчасово закрила площу перед Собором Паризької Богоматері, в якому у квітні 2019 року відбулося пожежа.