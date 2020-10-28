У Франції більше половини місць, призначених для лікування пацієнтів з коронавірусом COVID-19, зайнято важкохворими.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

За останню добу в країні померли понад 500 пацієнтів з COVID-19. Це більше, ніж було в квітні.

Медики пояснили, що зараз більше важких випадків, коли пацієнта відразу ж переводять у відділення інтенсивної терапії. Кількість важких випадків становить близько 50%.

За даними за 27 жовтня, в країні було зайнято 2909 ліжок у відділенні реанімації. Всього існує 5800 таких ліжок. Тобто більше половини ліжок зайнято важкохворими COVID-19.

У лікарняних палатах внаслідок COVID-19 за добу померли 292 людини. У будинках для людей похилого віку та соціальних медичних установах підтверджено ще 235 випадків смерті. Всього за добу 27 жовтня померли внаслідок COVID-19 527 осіб.

Кількість госпіталізацій в країні також зростає. У вівторок 18 955 пацієнтів з COVID-19 ушпиталили, а в понеділок – 17 761 людину.