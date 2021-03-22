Водія російського дипломата у Страсбурзі підозрюють у перепродажі викрадених велосипедів на загальну суму понад 100 тисяч євро.

Про це повідомляє суспільний мовник Франції France Bleu.

Розслідування справи розпочалося в лютому. Тоді у колишнього першого заступника мера Страсбурга Алена Фонтанеля на вулиці біля французького представництва Ради Європи викрали електричний велосипед.

За кілька днів він виявив свій велосипед в рекламі на сайті оголошень Leboncoin. Викрадене майно продавали за пів ціни. Політик звернувся до поліції. Своєю чергою поліціянти домовилися з продавцем про зустріч.

Зустріч було призначено перед входом в консульство РФ. А затриманий продавець викраденого майна виявився 40-річним громадянином РФ, що працював водієм дипломата.

Як з’ясували правоохоронці, цей випадок — не єдиний. Чоловік продав велосипедів, переважно електричних, сукупною вартістю близько 100 тисяч євро.

Після висунення звинувачень чоловік повернувся в Росію, як переконують у дипустанові — через проблеми зі здоров’ям. Російське консульство відмовляється коментувати ситуацію та називати ім’я підозрюваного.