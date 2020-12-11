Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс оголосив, що з 15 грудня в країні буде діяти комендантська година.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Кастекс зазначив, що рівень зараження знижується не так швидко, як сподівався уряд після введення карантину в кінці жовтня. З 15 грудня він буде скасований, але буде введена комендантська година, яка буде діяти з 20:00 до 6:00.

Це обмеження збережеться і в переддень Нового року, щоб запобігти великим скупченням людей.

Уряд поставив умовою ослаблення обмежень кількість нових випадків, що впало до близько 5000 в день. Але це число як і раніше перевищує 10 000 – в четвер було зареєстровано 13 750 нових випадків COVID-19.

Le 15 décembre, comme nous l’avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape.

Mais ces règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. pic.twitter.com/5IFV3av77T — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 10, 2020