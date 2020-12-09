Про це сьогодні під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

“З 8 по 24 січня (включно) наступного року будуть запровадженні посилені карантинні обмеження, це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може настати, зокрема, і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят”, – сказав він.

Шмигаль уточнив, які обмеження будуть введені:

заборона на роботу кафе, ресторанів, барів (крім доставлення на винос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, ТРЦ (в ТРЦ дозволятиметься торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);

будуть скеровані на канікули всі заходи освіти, окрім дитячих садків;

заборона на всі масові заходи;

водночас зі встановленими помаранчевими обмеженнями продовжить працювати громадський транспорт;

працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі.

Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Міністр нагадав, що уряд має оголосити свій план дій щодо введення жорсткого карантину у середу, 9 грудня.