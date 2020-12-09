Про це сьогодні під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.
“З 8 по 24 січня (включно) наступного року будуть запровадженні посилені карантинні обмеження, це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може настати, зокрема, і після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят”, – сказав він.
Шмигаль уточнив, які обмеження будуть введені:
- заборона на роботу кафе, ресторанів, барів (крім доставлення на винос), магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, ТРЦ (в ТРЦ дозволятиметься торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
- будуть скеровані на канікули всі заходи освіти, окрім дитячих садків;
- заборона на всі масові заходи;
- водночас зі встановленими помаранчевими обмеженнями продовжить працювати громадський транспорт;
- працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі.
Раніше міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні навряд чи буде введено 2 січня. Міністр нагадав, що уряд має оголосити свій план дій щодо введення жорсткого карантину у середу, 9 грудня.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що радив уряду не вводити локдаун у грудні.
- Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України рекомендуватиме Уряду ввести жорсткий карантин (локдаун) на початку січня 2021 року терміном на три тижні.
- Майже 60% українців підтримують запровадження локдауну (жорстких карантинних обмежень) на новорічні свята. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.