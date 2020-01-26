У провадженні Державного бюро розслідувань (ДБР) є заяви про те, що події під час Євромайдану 2013-2014 року нібито були державним переворотом, а не Революцією Гідності.

Про існування цих справ в ефірі “Прямого” заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань.

Були різного роду заяви. Мова не йде тільки про справи Майдану. Були справи про те, що цей самий Майдан начебто був державним переворотом. Ці провадження є, і вони, по-моєму, є навіть у провадженні ДБР. Я не знаю, чи їх вважають справами Майдану, чи ні. Але заяви подавалися нашими колегами з адвокатського об’єднання Aver Lex, наскільки я читав у свій час в інтернеті. Це те саме об’єднання, де працював цей адвокат Олександр Бабіков”, – сказав Головань.

Варто зазначити, що сьогодні Бабіков є першим заступником голови ГБР.

Ігор Головань також підкреслив, що колишній глава Державного бюро розслідувань Роман Труба і начальник слідчого відділу ГБР Олег Корецький роблять все, щоб повернути Україну в сферу впливу Російської Федерації.

“Я думаю, що пан Труба – вже відпрацьований матеріал. Зараз в Державному бюро розслідувань оперативно це замовлення виконує пан Корецький, який, здається, є начальником третього слідчого відділу. Але я звернув би увагу на те, чому так легко виявляється для держави-агресора вербувати своїх прибічників у таких організаціях, як ДБР. Тому що в європейській країні такому, як Роман Труба, місця нема. Тому Росія – це для них орієнтир, ідеальна країна. І саме тому такі як Труба або пан Корецький природно мають проросійську орієнтацію. І вони роблять усе можливе для того, щоб в міру своїх посадових можливостей запхати Україну назад у сферу впливу Росії”, – сказав правозахисник.