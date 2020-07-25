Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов пішов на карантин після того, як коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у голови його офісу Деніци Желевої.

Про це повідомляє портал Novinite.

Зазначається, що голова офісу прем’єр-міністра Бойко Борисова Деніца Желева отримала позитивний тест на COVID-19.

У той же час в прем’єра негативний тест, але він відправився на карантин.

Це сталося після повернення болгарської делегації з Брюсселя.

Тест на коронавірус також зробили усім членам делегації, які були у Брюсселі на надзвичайному саміті Європейської ради на рівні глав держав.