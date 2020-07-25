Про це повідомляє портал Novinite.
Зазначається, що голова офісу прем’єр-міністра Бойко Борисова Деніца Желева отримала позитивний тест на COVID-19.
У той же час в прем’єра негативний тест, але він відправився на карантин.
Це сталося після повернення болгарської делегації з Брюсселя.
Тест на коронавірус також зробили усім членам делегації, які були у Брюсселі на надзвичайному саміті Європейської ради на рівні глав держав.
- Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян отримав позитивний результат на коронавірус.