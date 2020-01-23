У партії "Голос" шоковані заявою прем'єр-міністра Олексія Гончарука про те, що в рамках меморандуму України з Deutsche Bahn "Укрзалізницю" планують передати в управління німецької компанії на 10 років.

Про це повідомила глава партії “Голос” Юлія Клименко на своїй сторінці в Facebook.

“Мабуть, не тільки мене шокувала заява прем’єр-міністра України про передачу “Укрзалізниці” в управління Deutsche Bahn на 10 років. Як перша заступниця голови комітету інфраструктури почула цю феєричну новину перший раз прямо в Давосі. Судячи з усього, прем’єр-міністр України не тільки не економіст, але й не юрист. Він не знає, що уряд самостійно не може передати “Укрзалізницю” в управління, бо це стратегічний об’єкт завбільшки з 5 % ВВП України”, – наголосила вона.

Клименко зазначила, що Уряд намагається на неконкурентних умовах передати в управління найбільшу компанію України німецький компанії, яка не є прибутковою та субсидується німецьким державним бюджетом у величезних розмірах – приблизно 12 млрд євро.

“Також нагадую прем’єр-міністру, що УЗ не тільки здійснює вантажні та пасажирські перевезення, але й періодично возить танки та військову техніку на фронт. В Давосі завелися не тільки інвестиційні няні, але й опікуни для УЗ. Фантазії, фантазії…” – резюмувала голова партії “Голос”.