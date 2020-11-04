У міністра закордонних справ і торгівлі Угорщини Петера Сійярто виявили коронавірус COVID-19 після прибуття в Таїланд.

Про це повідомляє Bangkok Post.

До вильоту з Будапешта Сийярто здав тест, і він виявився негативним. Після цього дипломат побував в Камбоджі, а коронавірус у нього виявили вже в Бангкоку, куди він прилетів на переговори.

У себе в Facebook він написав, що його дружина і діти не захворіли, а сам він сподівається якомога швидше одужати.

“Я нікому не бажаю такої ситуації. Сподіваюся, це триватиме не більше десяти днів,”, – написав Сийярто.