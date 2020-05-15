Про це пише Associated Press.

Основним інгредієнтом морозива є чорний перець. Його випустили як нагадування про торішні протести, під час яких поліція застосувала сльозогінний газ більше 16 тисяч разів.

“На смак це як сльозогінний газ. Спочатку важко дихати, і він дуже гострий і дратівливий. Це змушує мене відразу пити багато води. Я думаю, що це спогад, який нагадує мені про те, як я відчувала біль під час протестів, і що я не повинна забувати”, – розповіла покупниця Аніта Вонг, яка брала участь в акціях протесту.

Порція морозива коштує $5 (133 грн). За словами власника магазину, кожен день він продає 20-30 порцій.