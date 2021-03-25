Під час епідемії коронавірусу COVID-19 українці почали більше цікавитися освітнім та туристичним контентом на відеохостингу YouTube.

Про це поінформували у пресслужбі представництва компанії Google в Україні.

Так, у середньому український користувач щоденно переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube.

Під час епідемії COVID-19 найпопулярнішими стали відео, які допомагають вчитися, розвиватися та відпочивати, не виходячи з дому.

Як зазначили в Google, “в українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди”.

Зокрема, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього.

Також значно зросла зацікавленість українців у локальному туристичному контенті: відео про походи й рафтинг зросли у переглядах більш ніж на 80%.

Одним із найцікавіших трендів став контент, присвячений рибництву. Час перегляду відповідних відео серед українських користувачів YouTube зріс на понад 50% у грудні 2020 року (у порівнянні з груднем 2019 року).

Загалом український сегмент YouTube за час епідемії помітно зріс.

Так, упродовж останнього року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла на 35%. А каналів з 1 мільйоном підписників і більше на 45%.

При цьому за останні три місяці понад 1 млрд користувачів з усього світу дивилися канали українських авторів.

Загалом у світі різко зросли щоденні перегляди відео домашніх тренувань серед користувачів YouTube – на 340%.

Відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Час перегляду прямих трансляцій на YouTube у світі зріс у 10 разів за 3 роки.