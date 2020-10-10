Про це повідомляє Bloomberg.
Посилаючись на інформацію від інсайдерів у виданні зазначили, що така функція дозволить купувати ті товари, які показують в рекламі на YouTube.
Функцію покупки збираються вбудувати в самі відео.
В YouTube вже пропонують авторам використовувати програмне забезпечення для маркування і відстеження продуктів, представлених у відеороликах.
Після цього дані будуть пов’язані з інструментами аналітики і покупок через Google.
Користувачі будуть отримувати аналогічні і суміжні рекламні пропозиції в інших сервісах Google.
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