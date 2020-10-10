У компанії Google запропонували додати на відеохостингу YouТube функцію вбудованих покупок в інтернет-магазині.

Про це повідомляє Bloomberg.

Посилаючись на інформацію від інсайдерів у виданні зазначили, що така функція дозволить купувати ті товари, які показують в рекламі на YouTube.

Функцію покупки збираються вбудувати в самі відео.

В YouTube вже пропонують авторам використовувати програмне забезпечення для маркування і відстеження продуктів, представлених у відеороликах.

Після цього дані будуть пов’язані з інструментами аналітики і покупок через Google.

Користувачі будуть отримувати аналогічні і суміжні рекламні пропозиції в інших сервісах Google.