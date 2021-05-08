Музеї Греції відкриються для відвідувачів на наступному тижні, за день до офіційного початку туристичного сезону, який стартує 15 травня.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Такі місця, як афінський музей Акрополя, в якому зберігаються археологічні скарби, знайдені поруч із стародавньою фортецею з видом на місто, були закриті з середини листопада, коли був введений другий локдаун, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Уряд Греції почав послабляти обмеження в кінці минулого місяця після невеликого скорочення випадків COVID-19. З початку цього тижня в країні відкрилися бари і ресторани, а пляжі відкриються в суботу.

За словами заступника міністра цивільного захисту Нікоса Хардаліаса, влада зафіксувала зниження епідеміологічного тягаря в міру зниження числа інфекцій і збільшення вакцинації в 61 регіоні, включаючи Афіни і Салоніки.

На туризм припадає приблизно п’ята частина економіки і ринку праці Греції, і після гіршого в історії минулого року, країна не може дозволити собі ще одне втрачене літо.

Кінотеатри під відкритим небом відновлять роботу 21 травня, а вистави під відкритим небом – 28 травня. Початкові школи відкриються 10 травня, а дитячі садки – 17 травня.

У країні з населенням 11 мільйонів осіб зареєстровано в цілому 358 116 випадків інфікування коронавірусом і 10 910 смертей. У п’ятницю було зареєстровано 2691 новий випадок зараження і 63 випадки смерті.