Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Такі місця, як афінський музей Акрополя, в якому зберігаються археологічні скарби, знайдені поруч із стародавньою фортецею з видом на місто, були закриті з середини листопада, коли був введений другий локдаун, щоб обмежити поширення коронавірусу.
Уряд Греції почав послабляти обмеження в кінці минулого місяця після невеликого скорочення випадків COVID-19. З початку цього тижня в країні відкрилися бари і ресторани, а пляжі відкриються в суботу.
За словами заступника міністра цивільного захисту Нікоса Хардаліаса, влада зафіксувала зниження епідеміологічного тягаря в міру зниження числа інфекцій і збільшення вакцинації в 61 регіоні, включаючи Афіни і Салоніки.
На туризм припадає приблизно п’ята частина економіки і ринку праці Греції, і після гіршого в історії минулого року, країна не може дозволити собі ще одне втрачене літо.
Кінотеатри під відкритим небом відновлять роботу 21 травня, а вистави під відкритим небом – 28 травня. Початкові школи відкриються 10 травня, а дитячі садки – 17 травня.
У країні з населенням 11 мільйонів осіб зареєстровано в цілому 358 116 випадків інфікування коронавірусом і 10 910 смертей. У п’ятницю було зареєстровано 2691 новий випадок зараження і 63 випадки смерті.
- Після майже року закриття кордонів, Європейський Союз може відкритися в червні для вакцинованих туристів і туристів із країн з низьким рівнем зараження COVID-19.