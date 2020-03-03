Колишнього командира "Айдара" і екснародного депутата Сергія Мельничука, якого напередодні затримали в Греції за запитом Росії, звільнили з-під варти.

Про це він повідомив у відеозверненні, що опубліковане на його сторінці у Facebook.

“Нарешті свобода. Те, що Російська Федерація сфабрикувала документи і направила їх в Інтерпол, Інтерпол повівся на якісь суми і вирішив мене подати у розшук – це стало достовірно відомо вже. Посольство спрацювало, адвокат… Вчасно подали всі документи і все, скажімо, вирішили”, – сказав Мельничук.

Колишній командир “Айдару” зазначив, що йому повідомили під час затримання, що він підозрюється у вбивстві двох і більше осіб на території Ростовської області.

“Сказали, що я звинувачуюся за статтею “вбивство двох і більше людей”. Конкретно на території Ростовської області”, – додав він.

ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ І ЗА ДОПОМОГУ … Опубликовано Сергій Мельничуком Вторник, 3 марта 2020 г.

Про звільнення Мельничука повідомив також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Міністр МВС Арсен Аваков, вчора звернуся до свого грецького колеги з проханням не реагувати на російську провокацію проти колишнього комбата добровольчого батальйону “Айдар” Сергія Мельничука. Годину тому, за рішенням грецького суду Сергій Мельничук був звільнений з під варти та може вільно покинути територію Європейського союзу”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.