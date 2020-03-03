Про це він повідомив у відеозверненні, що опубліковане на його сторінці у Facebook.
“Нарешті свобода. Те, що Російська Федерація сфабрикувала документи і направила їх в Інтерпол, Інтерпол повівся на якісь суми і вирішив мене подати у розшук – це стало достовірно відомо вже. Посольство спрацювало, адвокат… Вчасно подали всі документи і все, скажімо, вирішили”, – сказав Мельничук.
Колишній командир “Айдару” зазначив, що йому повідомили під час затримання, що він підозрюється у вбивстві двох і більше осіб на території Ростовської області.
“Сказали, що я звинувачуюся за статтею “вбивство двох і більше людей”. Конкретно на території Ростовської області”, – додав він.
ДЯКУЮ ЗА ПІДТРИМКУ І ЗА ДОПОМОГУ …
Опубликовано Сергій Мельничуком Вторник, 3 марта 2020 г.
Про звільнення Мельничука повідомив також заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
“Міністр МВС Арсен Аваков, вчора звернуся до свого грецького колеги з проханням не реагувати на російську провокацію проти колишнього комбата добровольчого батальйону “Айдар” Сергія Мельничука. Годину тому, за рішенням грецького суду Сергій Мельничук був звільнений з під варти та може вільно покинути територію Європейського союзу”, – написав він на своїй сторінці у Facebook.
- Раніше повідомлялося, що колишнього командира батальйону “Айдар” та народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією.
- 2 березня Генеральним секретаріатом Інтерполу прийнято рішення про перегляд запиту Російської Федерації про оголошення в розшук і затримання колишнього командира “Айдара” і екс-народного депутата Сергія Мельничука.