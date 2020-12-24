Такі дані наводить Комітет виборців України за підсумками аналізу показників участі депутатів у голосуваннях ВР.

Відзначається, що з цих 30 народних обранців 21 нардеп не проголосував жодного разу за місяць.

Йдеться як про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях, так і про тих нардепів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не було натиснуто кнопку “за”, “проти” або “утримався”).

Зокрема, жодного разу не проголосували Юрій Солод, Юлій Іоффе, Тарас Козак (“Опозиційна платформа – За життя”), Ігор Колихаєв (група “За майбутнє”).

Нардеп Сергій Ларін (ОПЗЖ) проголосував один раз за місяць, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів, Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів, Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів.

При цьому тільки шість народних депутатів взяли участь у всіх 100% голосувань у грудні: Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба (всі – “Слуга народу”).

Що стосується фракцій і груп ВР, то найнижчі показники голосувань у депутатів “Опозиційної платформи – За життя”. В середньому вони взяли участь лише в 36% голосувань. Нардепи від ВО “Батьківщина” і групи “За майбутнє” в середньому голосували в 48% випадках.

У решти фракцій показники вищі: група “Довіра” і “Голос” (74%), “Європейська Солідарність” (77%), “Слуга народу” (84%).

Всього за місяць відбулося 370 голосувань.

У КВУ нагадують, що, серед іншого, нардепи ухвалили закон “Про державний бюджет України на 2021 рік”, призначили Сергія Шкарлета міністром освіти і науки, а Романа Лещенка – міністром аграрної політики і продовольства.