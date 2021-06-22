З 1 липня в Грузії відміняють комендантську годину, яка діяла в нічні години (з 23:00 до 4:00).

Про це заявив прем’єрміністр країни Іраклій Гарібашвілі, повідомляє “Ехо Кавказу”.

З сьогоднішнього дня в країні також скасували обов’язкове носіння масок на вулиці. Маски залишаються обов’язковими в закритих приміщеннях і в громадському транспорті.

Обмеження на пересування в нічний час, встановлене для стримування епідемії коронавірусу, діє в Грузії з листопада минулого року. Для порушників передбачено штраф у розмірі двох тисяч ларі (близько 630 доларів).

За порушення маскового режиму також передбачений штраф – 20 ларі (6 доларів). У разі повторного порушення штраф зростає до 40 ларі.