Про це заявив прем’єрміністр країни Іраклій Гарібашвілі, повідомляє “Ехо Кавказу”.
З сьогоднішнього дня в країні також скасували обов’язкове носіння масок на вулиці. Маски залишаються обов’язковими в закритих приміщеннях і в громадському транспорті.
Обмеження на пересування в нічний час, встановлене для стримування епідемії коронавірусу, діє в Грузії з листопада минулого року. Для порушників передбачено штраф у розмірі двох тисяч ларі (близько 630 доларів).
За порушення маскового режиму також передбачений штраф – 20 ларі (6 доларів). У разі повторного порушення штраф зростає до 40 ларі.
- Влада Туреччини має намір скасувати комендантську годину, введену у зв’язку з епідемією коронавірусу, з 1 липня.