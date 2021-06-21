Про це повідомляє агентство Anadolu.
У понеділок, 21 червня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що у зв’язку зі скороченням випадків зараження коронавірусом влада має намір скасувати комендантську годину в четвер, 1 липня.
Крім цього, буде скасовано обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт, у державних установах і організаціях в Туреччині буде відновлений нормальний режим роботи.
Водночас турецький лідер закликав громадськість продовжувати дотримуватися правил гігієни, носити маски і тримати соціальну дистанцію. Також Ердоган наголосив на тому, що всі, чия черга вакцинуватися прийшла, мають зробити це, оскільки це “життєво важливо”.
- Як сповіщалося, в листопаді в Туреччині почала діяти часткова комендантська година (тільки у вихідні). Згодом комендантська година почала діяти і в будні. На новий рік було оголошено цілодобову комендантську годину — з 31 грудня до 4 січня.
- У квітні-травні комендантська година починалася з 19:00 в робочі дні і тривала до 5:00 ранку.
- На 22-26 травня оголосили 82 цілодобову комендантську годину.
- 27 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про повний локдаун в країні. Локдаун почався в четвер, 29 квітня, і тривав до 17 травня.