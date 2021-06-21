Влада Туреччини має намір скасувати комендантську годину, введену у зв'язку з епідемією коронавірусу, з 1 липня.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

У понеділок, 21 червня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що у зв’язку зі скороченням випадків зараження коронавірусом влада має намір скасувати комендантську годину в четвер, 1 липня.

Крім цього, буде скасовано обмеження на міжміські поїздки і міський громадський транспорт, у державних установах і організаціях в Туреччині буде відновлений нормальний режим роботи.

Водночас турецький лідер закликав громадськість продовжувати дотримуватися правил гігієни, носити маски і тримати соціальну дистанцію. Також Ердоган наголосив на тому, що всі, чия черга вакцинуватися прийшла, мають зробити це, оскільки це “життєво важливо”.