У Київській міській державній адміністрації розповіли про спалах коронавірусу в гуртожитку столичного вишу.

Про це повідомила пресслужба КГГА у Facebook.

“Ще у 81 курсанта столичного вишу підтверджено захворювання на коронавірус. Загалом у гуртожитку столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” вже захворіли 133 курсанти”, – сказано в повідомленні.

Протягом вчорашнього дня фахівці відібрали біологічні зразки для тестування на коронавірус у 107 осіб, які контактували з тими, хто захворів раніше.

“Крім того, 10 курсантів ушпиталено до столичних медзакладів. Решта лікуються у гуртожитку під медичним наглядом. Після виявлення перших хворих у гуртожитку проведено відповідні заходи з дезінфекції й наразі також проводиться поточна дезінфекція”, – говориться у повідомленні КМДА.