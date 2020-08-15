Про це повідомили в пресслужбі Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

У суботу, 15 серпня, було відомо про 29 хворих студентів іноземного факультету університету. У 25 з них зараження COVID-19 протікає в легкій формі.

Ще у чотирьох були серйозніші ускладнення, тому їх ушпиталили до обласної інфекційної лікарні.

Перший випадок COVID-19 зафіксували на факультеті 11 серпня. Після цього коронавірус діагностували у його сусіда по кімнаті.

Після цього гуртожиток взяли на контроль і продовжують діагностувати випадки зараження серед студентів, які контактували між собою.

Всього з хворими студентами контактували 72 людини. Їх ізолювали на п’ятому поверсі одного з гуртожитків університету (№4), а також в ізоляторі гуртожитку №1.

Також в повідомленні сказано, що всім контактним між собою студентам робили ПЛР-тести.