У Гватемалі протестувальники підпалили деякі приміщення будівлі парламенту. Це сталося після того, як депутати схвалили скорочення витрат бюджету на соціальну сферу (освіту, охорону здоров'я, боротьбу з порушенням прав людини).

Про це пише The Guardian.

Демонстрація перед Національним палацом почалася після того, як – на думку протестувальників – було таємно узгоджено і прийнято бюджет.

На протест вийшли близько 7000 осіб. Мітингувальники закидали пляшками із запальною сумішшю будівлю парламенту, після чого почалася пожежа.

За інформацією ЗМІ, співробітники служби безпеки застосували сльозогінний газ до учасників протесту, є затримані.

Яких збитків завдано будівлі – поки невідомо. Видання повідомляє, що вогонь пошкодив будівлі, де розташовуються законодавчі органи, а не головний зал конгресу. Протестувальники також підпалили кілька автобусних зупинок.

Невдоволення з приводу бюджету Гватемали на 2021 рік зростало в соціальних мережах. Гватемальці були обурені тим, що законодавці схвалили 65000 доларів на оплату їжі для себе, але скоротили фінансування пацієнтів з коронавірусом і правозахисних агентств.