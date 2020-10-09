У чотириповерховому будинку на вулиці Чоботарській в Харкові сталася пожежа. За попередньою інформацією, є жертви.

Про це повідомляють #Букви.

В п’ятницю, 9 жовтня, на вулиці Чоботарській в Харкові спалахнув чотириповерховий житловий будинок. На фото та відео з місця можна побачити, що вогонь охопив останній поверх і дах будівлі.

У коментарі місцевому виданню “Depo.Харьків”помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін зазначив, що пожежа сталася близько 15:30. Заявники повідомляли, що бачать відкрите полум’я на даху будівлі. На місце було спрямовано 9 автоцистерн і 4 автодрабини.

Лупандін також повідомив, що за попередньою інформацією з квартири на 4 поверсі, була врятована одна жінка. Також в тій самій квартирі було виявлено тіло загиблого чоловіка.

Відомо, що площа пожежі становила близько 500 кв.м. Близько 16:30 пожежу було локалізовано.

Офіційних коментарів від ДСНС і поліції наразі немає.