Про це повідомляють #Букви.
В п’ятницю, 9 жовтня, на вулиці Чоботарській в Харкові спалахнув чотириповерховий житловий будинок. На фото та відео з місця можна побачити, що вогонь охопив останній поверх і дах будівлі.
У коментарі місцевому виданню “Depo.Харьків”помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін зазначив, що пожежа сталася близько 15:30. Заявники повідомляли, що бачать відкрите полум’я на даху будівлі. На місце було спрямовано 9 автоцистерн і 4 автодрабини.
Лупандін також повідомив, що за попередньою інформацією з квартири на 4 поверсі, була врятована одна жінка. Також в тій самій квартирі було виявлено тіло загиблого чоловіка.
Відомо, що площа пожежі становила близько 500 кв.м. Близько 16:30 пожежу було локалізовано.
Офіційних коментарів від ДСНС і поліції наразі немає.
- Раніше повідомлялося, що у Південній Кореї в місті Ульсан сталася пожежа у 33-поверховому житловому будинку. Постраждало 88 осіб.