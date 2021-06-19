У Харкові внаслідок масового отруєння у двох ресторанах міста до лікарень госпіталізували майже 80 осіб.

Про це повідомила Харківська міська рада.

“78 осіб надійшли до медичних установ після візиту у заклади “Якіторія“ та “Мафія“, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, шість хворих були доставлені цієї ночі у міську лікарню №3, ще одна людина госпіталізована в Краснокутську за місцем проживання.

Також дорослі і діти, які отруїлися в кафе, проходять лікування у Міській клінічній лікарні №31 та Міській дитячій клінічній лікарні №19.

Зазначається, що всім постраждалим був поставлений діагноз – ентероколіт.

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що з метою локалізації та ліквідації спалаху, встановлення причин виникнення, факторів та шляхів передачі інфекції, джерела можливого інфікування 17 червня було розпочато епідеміологічне розслідування та проведення комплексу протиепідемічних заходів.

Також було проведено заключну дезінфекцію, бактеріологічне обстеження персоналу, відібрані проби харчових продуктів, питної води та змивів з об’єктів зовнішнього середовища і обладнання.

Крім того, поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей в закладах харчування.

На даний час за фактом події слідчі Харківського районного управління поліції №3 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці допитують потерпілих та встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.