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У Голлівуді через страйки сценаристів зупинили роботу над приквелом «Гри престолів‎»

Джордж Р. Р. Мартін долучився до страйку Американської гільдії письменників. Через нього він тимчасово зупинив роботу над приквелом "Гри престолів" — "Лицар семи королівств: Межовий лицар".

Середа, 10 травня 2023, 11:21
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Фото: Вікіпедія

Про це повідомив письменник.

За його словами, люди мають звикнути “до пікетів перед студіями в Лос-Анджелесі та багатьох інших містах також”. Мартін перепросив, що не долучився до пікету фізично, як у 1988 році, бо зараз знаходиться не в Лос-Анджелесі.

“Страйк триває. Ніхто не хотів цього — у всякому разі, жоден письменник із глуздом, але продюсери, студії, мережі та стримінги не дали нам вибору”, — написав у блозі автор “Гри престолів‎”.

Інформація про зупинку роботу над “Лицарем семи королівств‎” з’явилася лише за тиждень після того, як HBO оголосила про початок знімань іншого приквелу “Гри престолів‎” — другого сезону “Дому дракона”. Робота над серіалом про громадянську війну між династією Таргарієнів триває, оскільки сценарії були дописані до початку страйків.

Кіно та серіали, які мають завершені сценарії, продовжують знімати, бо страйкують саме сценаристи й не всі виробництва закриті.

“Звичайно, за умови, що ці сценарії мають бути точно такими, якими вони були написані до 1 травня. Жодне слово не можна змінити, вирізати, додати, жодну сцену не можна змінити. Усе, що вимагає письма… і відтепер і до закінчення страйку сценаристи будуть на пікетах, а не на знімальних майданчиках”, — додав Мартін.

Раніше через страйки тимчасово зупинили виробництво п’ятого та завершального сезону шоу братів Даффер “Дивні Дива”.

Довідка. 2 травня Гільдія сценаристів США звернулася до Альянсу виробників кіно й телебачення. Вони вимагали укласти нову угоду через те, що на ринку з’явилися стримінгові сервіси компаній як Netflix, Apple, Amazon, Disney, Discovery-Warner, NBC, Paramount тощо. Сценаристи заявили, що не отримують гідної заробітної плати за свою роботу. За їхніми словами, стримінги використовують їхні послуги за менші гроші, ніж кіно- та телевізійна індустрія.

Також Альянс виробників кіно й телебачення виступає проти використання штучного інтелекту. У Гільдії хочуть, щоб він не міг писати або переписувати матеріал, а також бути джерелом для створення історії.

Теги: Голлівуд, Гра престолів, Джордж Р. Р. Мартін, Лос-Анджелес, страйк, сценаристи, США

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