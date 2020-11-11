У середу, 11 листопада, Адміністрація Гонконгу відсторонила від роботи чотирьох депутатів Законодавчої ради від опозиційних партій. Рішення було прийнято після того, як Пекін ухвалив резолюцію, що надає місцевій владі нові повноваження щодо скасування інакомислення, що, ймовірно, означає кінець політичної опозиції в місті.

Про це повідомляє CNN.

Резолюція, прийнята вищим законодавчим органом Китаю, дозволяє виконавчій владі Гонконгу без рішення суду відстороняти депутатів від виконання їхніх обов’язків, якщо вони “загрожують національній безпеці”.

Зокрема, можу відсторонити депутатів, які не визнають автономію Гонконгу, відмовляються визнавати китайський суверенітет над містом чи закликають зовнішні сили втрутитися у справи спеціального адміністративного району.

Четверо депутатів, Елвін Йонг, Денніс Квок, Квок Какі та Кеннет Леунг, були негайно дискваліфіковані із Законодавчої ради міста після ухвалення рішення. Раніше цим чотирьом було заборонено брати участь у відкладених законодавчих виборах на початку цього року.

Це рішення означає офіційну заборону осередку, члени якого висловлювали політичну незгоду.

У знак прояву солідарності 19 продемократичних депутатів оголосили, що масово підуть з посади, заявивши, що концепція “Єдина країна – дві системи”, яка мала на меті забезпечити Гонконг автономією від материка, зараз офіційно мертва.

Якщо депутати дійсно підуть у відставку, у парламенті спеціального адміністративного району залишаться лише провладні депутати, які й без того перебувають у більшості.

Проте цей протест зіграє на руку владі та полегшить ухвалення необхідних законів, адже опозиціонери використовували процедурні обмеження, аби уповільнити ухвалення законопроєктів, з якими вони не були згодні.

Продемократичні сили масово підуть у відставку в четвер, 12 листопада.

Керівник Гонконгу, Керрі Лам, заявила на пресконференції в середу, що ті, хто не поважає суверенітет Китаю, “не можуть виконувати свої обов’язки законодавців”.