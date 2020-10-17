У грудні в Україні буде 400 тисяч хворих на коронавірус, - Радуцький

Темпи розповсюдження коронавірусу в Україні за останні два тижні зросли на 30%. Якщо динаміка збережеться, у грудні в Україні буде 400 тисяч випадків COVID-19.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я нації Михайло Радуцький.

За словами парламентаря, ситуація вкрай загрозлива. Через два місяці активних хворих в Україні може налічуватися близько 400 тисяч.

“Щоб зрозуміти, наскільки ситуація загрозлива, пропоную проаналізувати динаміку поширення вірусу. За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася зі 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих”, – заявив він.

За минулу добу виявили 6410 випадків коронавірусу. 1100 пацієнтів госпіталізували. Це свідчить про те, що 15% хворих потребують госпіталізації. У випадку 400 тисяч активних випадків коронавірусу потрібно забезпечити мінімум 60 тисяч лікарняних ліжок.

За словами Радуцького, система охорони здоров’я витримає таку ситуацію. Однак у лютому 2021 року прогнозують другий пік захворюваності. Що буде потім – невідомо.

“Тому ми вже сьогодні повинні робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни”, – зазначив Радуцький.