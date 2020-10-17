У грудні в Україні буде 400 тисяч хворих на коронавірус, - Радуцький

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я нації Михайло Радуцький.
За словами парламентаря, ситуація вкрай загрозлива. Через два місяці активних хворих в Україні може налічуватися близько 400 тисяч.
“Щоб зрозуміти, наскільки ситуація загрозлива, пропоную проаналізувати динаміку поширення вірусу. За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилася зі 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться і надалі, в грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих”, – заявив він.
За минулу добу виявили 6410 випадків коронавірусу. 1100 пацієнтів госпіталізували. Це свідчить про те, що 15% хворих потребують госпіталізації. У випадку 400 тисяч активних випадків коронавірусу потрібно забезпечити мінімум 60 тисяч лікарняних ліжок.
За словами Радуцького, система охорони здоров’я витримає таку ситуацію. Однак у лютому 2021 року прогнозують другий пік захворюваності. Що буде потім – невідомо.
“Тому ми вже сьогодні повинні робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни”, – зазначив Радуцький.
- Лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом COVID-19 заповнені на 62,3%. Критична ситуація із заповнюваністю в Донецькій і Луганській областях. За даними МОЗ, в Донецькій області заповнюваність ліжок становить 91%. У Луганській області – 85%. Також критична ситуація в Одеській області – 78,6%, у Хмельницькій області – 72,6%, в Чернігівській області – 69%.