Рада ЄС схвалила фінансову підтримку в розмірі 87,4 млрд євро для 16 держав-членів. Вона буде надана в рамках SURE – тимчасового інструменту Євросоюзу для зниження ризиків безробіття під час кризи COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі Європейської ради.

Відзначається, що ця фінансова підтримка допоможе країнам-членам профінансувати різке підвищення бюджетних витрат з 1 лютого 2020 року, яке відбулося, в тому числі, через вжиті у відповідь на пандемію коронавірусу заходи.

Програма SURE є однією з трьох систем соціального захисту на загальну суму до 540 млрд євро, які були узгоджені 9 квітня 2020 року і згодом схвалені лідерами ЄС для захисту працівників, підприємств і держав.

“SURE є важливою частиною нашої відповіді на безпрецедентні виклики, спровоковані кризою COVID-19. Значний інтерес держав-членів до цього інструменту підтверджує його значимість і справжню додану вартість для працівників і компаній. Мільйони працівників по всьому ЄС отримають вигоду від цього інструменту. Це чіткий сигнал про те, що Європа сильніша разом”, – наголосив Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини, яка головує в Раді ЄС.

Фінансова підтримка в рамках SURE буде розподілена таким чином: Бельгія – 7,8 млрд євро; Болгарія – 511 млн євро; Хорватія – 1 млрд євро; Кіпр – 479 млн євро; Чехія – 2 млрд євро; Греція – 2,7 млрд євро; Італія – 27,4 млрд євро; Латвія – 193 млн євро; Литва – 602 млн євро; Мальта – 244 млн євро; Польща – 11,2 млрд євро; Португалія – 5,9 млрд євро; Румунія – 4,1 млрд євро; Словаччина – 631 млн євро; Словенія – 1,1 млрд євро; Іспанія – 21,3 млрд євро.

Відтак, на найбільшу фінансову підтримку можуть розраховувати Італія та Іспанія.

Інші держави-члени ЄС, що не потрапили в зазначений список, все ще можуть подавати свої запити про фінансову допомогу. В рамках цього інструменту ЄС може бути виділено до 100 млрд євро.

Допомога буде надана у вигляді кредитів. Позики в рамках програми SURE будуть підкріплюватися бюджетом ЄС і гарантіями від країн-членів ЄС (відповідно до їхніх часток у валовому національному доході Євросоюзу). Загальний обсяг гарантій складе 25 млрд євро.