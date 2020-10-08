Про це він написав у Twitter.
“Місцеві вибори в Україні – лакмусовий папірець справжньої демократії. Україна як демократична держава повинна забезпечити проведення відкритих та чесних виборів. Не повинно лишатися сумнівів щодо рівної участі всіх партій. Нас хвилює Кременчуг і подібні випадки”, – пише євродепутат.
- Раніше повіломлялося, що партія “Європейська Солідарність” подала до Центральної виборчої комісії (ЦВК) скаргу на бездіяльність Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії. Політсила вимагає розпустити ТВК.