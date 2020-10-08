Депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубіліус висловився про ситуацію перед місцевими виборами у Кременчуці, де відмовляються реєструвати кандидатів від "Європейської солідарності".

Про це він написав у Twitter.

“Місцеві вибори в Україні – лакмусовий папірець справжньої демократії. Україна як демократична держава повинна забезпечити проведення відкритих та чесних виборів. Не повинно лишатися сумнівів щодо рівної участі всіх партій. Нас хвилює Кременчуг і подібні випадки”, – пише євродепутат.