Про це повідомляє The Guardian.

Автобус, який почав рух в суботу, оснащений датчиками і камерами і пов’язує порт Малаги з центром міста по 8-кілометровому кільцю, яке він об’їжджає шість разів на день.

Він може “взаємодіяти зі світлофорами”, які також були оснащені датчиками, щоб попереджати автобус, коли вони спалахують червоним світлом.

“Автобус завжди знає, де він знаходиться і що навколо”, – сказав Рафаель Дурбан Кармона, який очолює південний підрозділ іспанської транспортної компанії Avanza, яка очолює державно-приватний консорціум, що стоїть за проєктом.

12-метровий автобус, який зовні виглядає як і інші міські автобуси, може перевозити 60 пасажирів і був розроблений іспанською компанією Irizar.

Зазначається, що інші пілотні проєкти міського транспорту без водія вже існують в Європі, але жоден з них не курсує по звичайній вулиці разом з іншими транспортними засобами.

A new 100% electric self-driving bus has come to Malaga, Spain. The bus can hold up to 70 passengers and is free to ride during its pilot program 🚌 pic.twitter.com/kUi59ypePC

— NowThis (@nowthisnews) February 26, 2021