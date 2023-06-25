Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив, що єдиним способом зберегти свою компанію, як незалежну силу, залишається виступити проти міноборони РФ. Проте, як виявилося, він переоцінив свої перспективи.

Джерело: Інститут вивчення війни

Як повідомляється, Пригожин оцінював термін – 1 липня, визначений міноборони РФ для формалізації контролю над нерегулярними формуваннями, включаючи “Вагнер”, як “екзистенційну загрозу його політичному (і, можливо, особистому) виживанню”.

На думку аналітиків, він пішов на ризик, використавши свої підрозділи, в спробі змінити керівництво міноборони, щоб повністю не втратити ПВК “Вагнер”.

Аналітики Інституту припустили, що Пригожин швидше за все заздалегідь планував цей заколот, про що свідчать координація і швидкість рухів бойовиків ПВК “Вагнер”, але ISW поки немає доказів для підтвердження цієї гіпотези.

Водночас експерти ISW підкреслили, що “єдина реальна надія Пригожина на міцний успіх полягала в забезпеченні дезертирства міноборони, але він цього не зробив”.

“Повстання Пригожина ще більше підірвало його базу підтримки в ультранаціоналістичному співтоваристві, російському уряді і всередині самої ПВК “Вагнер”, – йдеться в огляді.

Крім того, фахівці вважають, що Пригожин своїми діями розлютив багатьох співробітників “Вагнер” і прихильників серед ультранаціоналістів цій ПВК тим, що не довів до кінця спробу перевороту.

Також аналітики зазначили, що угода, досягнута Пригожиним з Лукашенком і Кремлем, засмутить співробітників “Вагнера”, оскільки вона поклала кінець зусиллям ватажка найманців захистити їх від підпорядкування міноборони.