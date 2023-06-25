Джерело: Інститут вивчення війни
Як повідомляється, Пригожин оцінював термін – 1 липня, визначений міноборони РФ для формалізації контролю над нерегулярними формуваннями, включаючи “Вагнер”, як “екзистенційну загрозу його політичному (і, можливо, особистому) виживанню”.
На думку аналітиків, він пішов на ризик, використавши свої підрозділи, в спробі змінити керівництво міноборони, щоб повністю не втратити ПВК “Вагнер”.
Аналітики Інституту припустили, що Пригожин швидше за все заздалегідь планував цей заколот, про що свідчать координація і швидкість рухів бойовиків ПВК “Вагнер”, але ISW поки немає доказів для підтвердження цієї гіпотези.
Водночас експерти ISW підкреслили, що “єдина реальна надія Пригожина на міцний успіх полягала в забезпеченні дезертирства міноборони, але він цього не зробив”.
“Повстання Пригожина ще більше підірвало його базу підтримки в ультранаціоналістичному співтоваристві, російському уряді і всередині самої ПВК “Вагнер”, – йдеться в огляді.
Крім того, фахівці вважають, що Пригожин своїми діями розлютив багатьох співробітників “Вагнер” і прихильників серед ультранаціоналістів цій ПВК тим, що не довів до кінця спробу перевороту.
Також аналітики зазначили, що угода, досягнута Пригожиним з Лукашенком і Кремлем, засмутить співробітників “Вагнера”, оскільки вона поклала кінець зусиллям ватажка найманців захистити їх від підпорядкування міноборони.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко скористається своєю роллю посередника у врегулюванні заколоту Євгенія Пригожина, щоб “стримати формалізацію Союзної держави Росії та Білорусі” або запобігти використанню Путіним білоруської армії в Україні.